В Киеве рассказали, где скрываются от правосудия украинские коррупционеры Глава САП Клименко: большинство украинских коррупционеров скрывается в Вене

Москва25 ноя Вести.Большинство украинских коррупционеров разного уровня скрывается от правосудия в Вене. Об этом заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) республики Александр Клименко.

Если по городу, то это Вена. В Вене наибольшее количество лиц, которые нами разыскиваются цитирует его "Украинская правда"

По словам Клименко, власти Вены даже не начинают процедуру экстрадиции, сразу отказывая в выдаче разыскиваемых. В столице Австрии мотивируют свои действия наличием боевых действий на территории Украины и тем, что в местных учреждениях пенитенциарной службы ненадлежащие условия содержания.