В Китае заявили о готовности к взаимному уничтожению в ядерном конфликте с США Эксперт Чжикай: если США захотят дать КНР пощечину, то получат пощечину от него

Москва13 окт Вести.Китай ответит на любые агрессивные действия или угрозы со стороны США зеркально и бескомпромиссно, вплоть до взаимного уничтожения в ядерной войне. Об этом ИС "Вести" заявил вице-президент Центра Китая и глобализации Гао Чжикай.

Межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования DF-5C (КНР) с неограниченной дальностью пуска привлекла внимание западных военных специалистов. Новые видеоматериалы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) свидетельствуют о развертывании значительного числа данных систем в глубоких подземных фортификационных сооружениях.

Американцы сами напросились на это. Знаете, в Китае есть поговорка, что вы можете поднять камень, но ударите им себя сами. Трамп не знает, в какой ситуации находится, и он не знает конкретной мощи Китая. Я всегда говорил, если США захотят дать Китаю пощечину, то получат пощечину от него. Если США приставят пистолет к китайскому виску, Китай приставит его к виску американцев. Если Соединенные Штаты захотят развязать войну против Китая, США сами получат войну; если ядерную, то - ядерную, и сами же в ней будут уничтожены заявил Гао Чжикай

Ранее сообщалось, что медиакорпорация Китая разместила в соцсети Weibo видеоролик от НОАК об учениях стратегического бомбардировщика Xian H-6N с использованием баллистической ракеты JL-1. НОАК впервые показала свои возможности по нанесению ядерного удара с воздуха.