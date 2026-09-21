Москва21 сенВести.Печорский городской суд Коми отправил под домашний арест мужчину, подозреваемого в поджоге избирательного участка 19 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
Согласно материалам уголовного дела, вечером 19 сентября нетрезвый фигурант в деревне Медвежская Печорского района облил легковоспламеняющейся жидкостью крыльцо запасного входа здания, в котором располагался избирательный участок, и поджег. Возгорание оперативно потушили, а злоумышленника задержали.
Постановлением Печорского городского суда от 21.09.2026 удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Логинова Э.А., который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества)говорится в сообщении
Мера пресечения избрана на время расследования уголовного дела, добавили в суде.
Постановление в законную силу не вступило.