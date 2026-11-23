В Коми установили виновного в убийстве с помощью редкой запаховой экспертизы Убийство 2000 года раскрыли в Коми благодаря редкой запаховой экспертизе

Москва23 ноя Вести.В Коми с помощью редкой запаховой экспертизы установили виновного в убийстве 26-летней давности. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, в январе 2000 года в поселке Озерный нашли тело местного жителя Ивана Павлова с удавкой на шее и колото-резаными ранами, от которых он и умер. Следствие задержало подозреваемого – Максима, приятеля убитого. Основной версией был конфликт в компании мужчин: потерпевшего вывезли в лесополосу, душили удавкой и 13 раз ударили ножом.

Установить вину не удалось, и дело замерло. Спустя 24 года шнур-удавку, который лежал в материалах дела все это время, проверили методом одорологии: собак-детекторов натаскали на запах, и они среагировали на запаховые следы Максима. Мужчину приговорили к 10 годам заключения.

Тем не менее, по мнению защиты, экспертизу нельзя считать корректной, так как были нарушены условия хранения удавки – ее изъяли с места преступления без стерильного пакета, могли трогать руками, а запах за все прошедшие годы мог трансформироваться как угодно. Помимо этого, две судебно-медицинские экспертизы установили разное время смерти потерпевшего.

Сам Максим вину не признает, его семья также уверена в невиновности мужчины.