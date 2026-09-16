В Кондопоге женщина отдала гадалке почти 8 млн и заявила о мошенничестве Жительница Карелии отдала гадалке почти 8 млн, возбуждено дело о мошенничестве

Москва16 сен Вести.В Кондопоге расследуется дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в МВД по Республике Карелия.

Оно было возбуждено после того, как в полицию обратилась 34-летняя местная жительница. Горожанка рассказала, что она оказалась одна с детьми в непростой жизненной ситуации, и путем обмана у нее было похищено почти восемь миллионов рублей.

Однажды на улице она встретила знакомую, с которой раньше работала, и рассказала о своих проблемах. Та вызвалась помочь с помощью магии говорится в заявлении ведомства в MAX

Женщина ходила на сеансы по снятию порчи к знакомой. Гадалка заговаривала воду, монеты, а также передала той в пользование якобы лечебную шубу.

За пять месяцев в качестве оплаты за услуги клиентка перевела на счета целительницы и ее родственников около 5,5 миллионов рублей. Еще 2,6 млн гадалка взяла в долг, пообещав возвращать по 10 000 в месяц.

Как впоследствии выяснили стражи порядка, будущая фигурантка расследования тратила деньги на семейные нужды, в том числе – ремонт и приобретение мебели.