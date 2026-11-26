Москва26 нояВести.В Костроме 42-летняя женщина на автомобиле Renault сбила 9-летнюю девочку и попыталась уехать с места преступления. Об этом прокуратура Костромской области сообщила в MAX.
По данным ведомства, инцидент произошел вечером 26 ноября в районе 29 дома в микрорайоне Черноречье.
Водитель автомобиля Renault допустила наезд на 9-летнюю девочку. Водитель попыталась скрыться с места происшествия, но была установлена сотрудниками полицииговорится в сообщении
Ребенок получил травмы. Медики оказали пострадавшей медицинскую помощь. Обстоятельства аварии устанавливаются.