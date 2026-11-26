Женщина сбила 9-летнюю девочку и попыталась скрыться с места ДТП в Костроме

В Костроме женщина сбила ребенка и попыталась уехать с места ДТП Женщина сбила 9-летнюю девочку и попыталась скрыться с места ДТП в Костроме

Москва26 ноя Вести.В Костроме 42-летняя женщина на автомобиле Renault сбила 9-летнюю девочку и попыталась уехать с места преступления. Об этом прокуратура Костромской области сообщила в MAX.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 26 ноября в районе 29 дома в микрорайоне Черноречье.

Водитель автомобиля Renault допустила наезд на 9-летнюю девочку. Водитель попыталась скрыться с места происшествия, но была установлена сотрудниками полиции говорится в сообщении

Ребенок получил травмы. Медики оказали пострадавшей медицинскую помощь. Обстоятельства аварии устанавливаются.