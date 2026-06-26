В красивую дату 26 июня в Севастополе появилось 58 новых семей Развожаев: 58 браков заключено в Севастополе 26 июня

Москва26 июн Вести.Пятьдесят восемь пар заключили брак в Севастополе в "зеркальную" дату 26.06.2026, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере МАХ.

В городе сейчас непросто, но это не мешает севастопольцам верить друг другу и решаться на главный шаг. Заветное "да" в отделениях севастопольских ЗАГСов сегодня звучало десятки раз — семьями стали 58 пар рассказал глава города

Он также отметил, что из четырех отделений ЗАГС свет был только в одном, Ленинском, но это не помешало проведению торжественных регистраций: музыку включали на телефонах и колонках.