Заказавшего убийство жены жителя Краснодара отправили в колонию на 6 лет

В Краснодаре вынесли приговор мужчине, заказавшему убийство своей жены Заказавшего убийство жены жителя Краснодара отправили в колонию на 6 лет

Москва23 окт Вести.В Краснодаре суд вынес приговор в отношении местного жителя, который заказал убийство собственной жены. Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, мужчину отправили в колонию на 6 лет.

Первомайский районный суд г. Краснодара рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении 35-летнего мужчины, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ… Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет, с ограничением свободы на срок 1 год говорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX

Согласно материалам уголовного дела, летом 2026 года фигурант решил расправиться с 21-летнего супругой и обратился к своему знакомому как к потенциальному исполнителю, пообещав за это один миллион рублей. Тот согласился и рассказал обо всем правоохранителям.

После этого гибель девушки была инсценирована, а фотодоказательства предъявлены заказчику. Его задержали после того, как он передал деньги.

Отмечается, что приговор был вынесен на основании вердикта присяжных заседателей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.