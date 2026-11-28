Пешеход погиб в результате ДТП в Красноярске

В Красноярске в ДТП погиб пешеход Пешеход погиб в результате ДТП в Красноярске

Москва28 ноя Вести.В Красноярске в дорожно-транспортном происшествии погиб 22-летний мужчина, пересекавший дорогу не по пешеходному переходу. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло ночью 28 ноября в районе перекрестка проспекта Комсомольский и улицы Мате Залки.

По предварительной информации, 22-летний мужчина пересекал проезжую часть не по пешеходному переходу, где на него совершил наезд 39-летний водитель автомобиля марки Honda. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи говорится в канале ведомства на платформе MAX

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.