В Красноярском крае детям до 12 лет нельзя купаться без присмотра

В Красноярском крае приняли закон, не допускающий купание детей без присмотра В Красноярском крае детям до 12 лет нельзя купаться без присмотра

Москва9 июл Вести.Депутаты заксобрания Красноярского края приняли во втором чтении поправки в закон "О защите прав ребенка". Закон обязывает взрослых не допускать купание детей до 12 лет без присмотра. Об этом сообщается на сайте парламента региона.

На родителей, лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, юридических лиц, предпринимателей будет возложена обязанность не допускать нахождения и купания детей, не достигших 12 лет, без присмотра родителей или законных представителей отмечается в сообщении

Также детям до семи лет нельзя купаться без индивидуальных спасательных средств.

Изменения связаны с острой проблемой гибели детей разного возраста в летний сезон. Основная причина трагедий: отсутствие контроля взрослых.

За несоблюдение обязанностей будет предусмотрена административная ответственность

Нарушения будут фиксироваться благодаря рейдам правоохранителей, а также обращениям очевидцев.