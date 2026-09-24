В Красноярском крае сообщили о результатах проекта "Новое тепло" В Красноярском крае положительно оценили результаты проекта "Новое тепло"

Москва24 сен Вести.В Красноярском крае основным источником загрязнения воздуха часто выступают не промышленные предприятия, а угольные печи, установленные в домах частных секторов. Чтобы сократить выбросы, исходящие из них, некоторые домовладения перевели на электроотопление.

Об этом заявил ИС "Вести" министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.

По его словам, переход на альтернативные виды топлива происходит в рамках проекта "Новое тепло“.

Нас, конечно же, впечатляют результаты перевода частных домовладений на альтернативные виды топлива или, как я говорю, на иные системы сжигания топлива. Ведь раньше этому вопросу вообще не придавал никто значения. Считали, что частный сектор не приносит вреда, виноваты только крупные загрязнители. В процессе реализации этой программы все-таки доказали, что это действительно крупный загрязнитель сказал Часовитин

Экологическая программа по переводу на электроотопление домов частного сектора реализуется в рамках федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экологическое благополучие".