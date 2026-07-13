В Красноярском крае вводят режим "черного неба" Синоптики объявили о режиме "черного неба" в Красноярском крае

Москва13 июл Вести.В нескольких округах Красноярского края объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), известный как режим "черного неба". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

НМУ ожидаются с 19:00 13 июля 2026 г. до 19:00 14 июля 2026 г. на территории городских и сельских поселений Эвенкийского, Минусинского, Идринско-Краснотуранского, Курагинского, Каратузского, Ермаковского, Шушенского муниципальных округов говорится в сообщении

С вечера 13 июля и до 10 утра(14 июля режим "черного неба" будет также введен в Красноярске, Железногорске, Зеленогорске и Дивногорске.

Во время этого режима предприятиям предписывается сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице.