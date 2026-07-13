Москва13 июлВести.В нескольких округах Красноярского края объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), известный как режим "черного неба". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
НМУ ожидаются с 19:00 13 июля 2026 г. до 19:00 14 июля 2026 г. на территории городских и сельских поселений Эвенкийского, Минусинского, Идринско-Краснотуранского, Курагинского, Каратузского, Ермаковского, Шушенского муниципальных округовговорится в сообщении
С вечера 13 июля и до 10 утра(14 июля режим "черного неба" будет также введен в Красноярске, Железногорске, Зеленогорске и Дивногорске.
Во время этого режима предприятиям предписывается сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице.