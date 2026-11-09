Песков: Кремль не знает об обращении за управлением активами Coca-Cola в РФ

В Кремле сделали заявление о возможной передаче активов Coca-Cola в РФ Песков: Кремль не знает об обращении за управлением активами Coca-Cola в РФ

Москва9 ноя Вести.Кремль не располагает данными о якобы поступившем от владельца российской компании "Бочкари" Вадима Смагина обращении за передачей во временное управление российских активов Coca-Cola. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, даже если обращение было, Кремль не комментирует внутреннюю служебную переписку.

Мне не известно, было ли такое обращение сказал Песков

5 ноября газета "Коммерсант" написала, что пивоваренная компания "Бочкари" обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой передать под внешнее управление компанию "Мултон", которая до 2022 года занималась розливом в РФ напитков международных брендов Coca-Cola.