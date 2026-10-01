Москва17 октВести.Военнослужащие Президентского полка в субботу, 17 октября, в полдень в последний раз в этом году выйдут на Соборную площадь Московского Кремля на торжественную церемонию развода пеших и конных караулов, передает ТАСС.
В церемонии примут участие 56 кремлевцев из подразделений Службы коменданта Московского Кремля ФСО России - Роты специального караула Президентского полка и Кавалерийского почетного эскорта Президентского полкаговорится в сообщении
Аккомпанировать им будет Президентский оркестр.
Нынешний сезон открылся 18 апреля и стал 21-м.