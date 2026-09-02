Москва2 сенВести.Во время шторма в Крыму 38-летний мужчина спас женщину, которую унесло в море на сапборде. Подробности трагедии стали известны RT.
По словам очевидцев, женщина отправилась кататься на сапборде, несмотря на плохую погоду. Вскоре ее унесло от берега, и она упала.
Владелец бара бросился ее спасатьсообщили очевидцы
Мужчина быстро доплыл до женщины, отдал ей свой спасательный жилет и помог забраться на сапборд. Затем он подтолкнул борд в сторону берега.
Оказав помощь женщине, он начал тонуть.
Просто резко ушел под воду. Все это происходило на глазах его жены, она потеряла сознание в этот моментотмечается в сообщении
По словам очевидцев, супруги в этот день отмечали годовщину свадьбы.
Тело мужчины искали два дня. У него остались дочь и двое сыновей.
Спасенную женщину разыскивают.