Во время шторма в Крыму мужчина спас женщину на сапе и утонул

В Крыму многодетный отец спас женщину на сапборде и погиб Во время шторма в Крыму мужчина спас женщину на сапе и утонул

Москва2 сен Вести.Во время шторма в Крыму 38-летний мужчина спас женщину, которую унесло в море на сапборде. Подробности трагедии стали известны RT.

По словам очевидцев, женщина отправилась кататься на сапборде, несмотря на плохую погоду. Вскоре ее унесло от берега, и она упала.

Владелец бара бросился ее спасать сообщили очевидцы

Мужчина быстро доплыл до женщины, отдал ей свой спасательный жилет и помог забраться на сапборд. Затем он подтолкнул борд в сторону берега.

Оказав помощь женщине, он начал тонуть.

Просто резко ушел под воду. Все это происходило на глазах его жены, она потеряла сознание в этот момент отмечается в сообщении

По словам очевидцев, супруги в этот день отмечали годовщину свадьбы.

Тело мужчины искали два дня. У него остались дочь и двое сыновей.

Спасенную женщину разыскивают.