Москва28 окт Вести.Сотрудники Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершили расследование уголовного дела в отношении двух участников организованной преступной группировки (ОПГ) "Башмаки", оно передано в суд, сообщает ведомство в мессенджере MAX.

Фигурантам заочно предъявлено обвинение в ряде убийств (ст. 103 УК РСФСР, п. "з" ст. 102 УК РСФСР, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ) говорится в публикации

По данным следствия, в январе 1996 года сообщники расстреляли участника другого криминального сообщества в Симферополе из-за передела сфер влияния. В июне того же года один из членов ОПГ в лесополосе под Симферополем расправился с тремя знакомыми, с которыми у него был конфликт. В августе 1997 года подельники из-за личного конфликта расстреляли коммерсанта в Симферополе.

Оба фигуранта скрылись и были объявлены в розыск. Как установили следователи, они находятся на территории другого государства.