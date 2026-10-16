В Кургане поймали сбытчиков нелегальных вейпов Четырех сбытчиков нелегальных вейпов задержали в Кургане

Москва16 окт Вести.Сотрудники правоохранительных органов Кургана задержали четырех участников организованной преступной группы, которая занималась сбытом нелегальных вейпов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконное хранение и сбыт немаркированных электронных систем, никотиносодержащих жидкостей без маркировки "Честный знак" и иных табачных изделий в ряде вейп-шопов Кургана отмечается в публикации

Задержание провели сотрудники УФСБ совместно с коллегами из межрегионального управления Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по Уральскому федеральному округу при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

У задержанных изъяты немаркированные вейпы, другие запрещенные в РФ изделия с никотином, а также фурнитура. Общая стоимость изъятого составляет более 20 миллионов рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.