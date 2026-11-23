Москва23 нояВести.Вечером в понедельник, 23 ноября, в Курске водитель машины Haval сбил двух несовершеннолетних пешеходов 2013 и 2020 годов рождения, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Об этом сообщили в региональной полиции в MAX.
Пострадавших детей доставили в медицинское учреждение.
По факту ДТП проводится проверка. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценкаотмечается в сообщении
Инцидент произошел на перекрестке улиц Ольшанского-Заводская.