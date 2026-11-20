В Кузбассе арестовали мужчину, державшего сына на цепи Жителя Кузбасса, державшего сына на цепи, отправили в СИЗО

Москва20 ноя Вести.Суд в Кемеровской области арестовал мужчину, державшего на цепи своего 10-летнего сына. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов региона.

По версии следствия, 35-летний отец в воспитательных целях систематически избивал мальчика брючным ремнем и проводом от зарядного устройства телефона. Кроме того, он привязывал его металлической цепью к анкеру, закрепленному в полу квартиры, удерживал в багажнике автомобиля, а также фиксировал ногу ребенка металлической цепью с помощью навесного замка.

Полицейские освободили ребенка из квартиры в поселке Промышленная после того, как он сам позвонил в службу спасения.

В ходе допроса обвиняемый частично признал вину в инкриминируемых ему деяниях. В судебном заседании обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя говорится в сообщении

Суд по ходатайству следствия арестовал фигуранта до 19 января 2027 года.