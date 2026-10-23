В Кузбассе задержаны 24 находящихся в розыске осужденных В Кузбассе сотрудники ГУФСИН задержали 24 объявленных в розыск осужденных

Москва23 окт Вести.Сотрудники ГУФСИН Кузбасса в рамках межведомственной операции "Розыск" за двое суток провели задержание 24 осужденных, находящихся в федеральном розыске. Двое граждан прятались в шкафах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка.

176 сотрудников ГУФСИН при поддержке отдела специального назначения "Кедр" проверили более 250 адресов говорится в сообщении

При проверке частного дома в Полысаево одну женщину 1979 года рождения, осужденную за неуплату алиментов к принудительным работам, нашли в шкафу. Еще одну гражданка, приговоренная к исправительным работам за кражу, также пряталась в шкафу.

Лиц, скрывающихся от уголовно-исполнительной инспекции и уклоняющихся от следствия и суда, а также от отбывания наказания в колонии-поселении, доставили в места принудительного содержания. Дальнейшую судьбу правонарушителей определит суд.