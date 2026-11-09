Москва9 ноя Вести.В полицию Всеволожского района Ленинградской области 7 ноября пришла 57-летняя предпринимательница. Она рассказала, что ее 22-летнего сына похитили, угрожая пистолетом, и требуют за него 15 миллионов рублей. Об этом сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области на платформе MAX.

7 ноября в полицию Всеволожского района поступило заявление от 57-летней предпринимательницы о том, что неизвестный злоумышленник под угрозой пистолета похитили ее 22-летнего сына и требуют 15 миллионов рублей говорится в публикации

Накануне вечером, возвращаясь домой, женщина заметила на обочине у въезда в поселок Вьюн открытый BMW сына. Позже он написал ей в мессенджере о похищении и выкупе, а затем позвонил и подтвердил сказанное. Еще два дня женщине звонили с угрозами и требовали деньги.

Место, где удерживали молодого человека, установили оперативники уголовного розыска главка вместе с коллегами из УМВД по Всеволожскому району и кинологами. Заложника обнаружили в лесу у поселка Лесное Куйвозовского сельского поселения. Там же взяли и предполагаемого похитителя – 47-летнего местного жителя. При нем нашли пистолеты с глушителями, патроны, наручники и газовый баллончик.

Как выяснилось, мужчина спланировал похищение заранее. Вечером 6 ноября он разбросал на проселочной дороге шипы и остановил автомобиль потерпевшего. Угрожая оружием, увел его в лес, надел наручники и двое суток продержал в заброшенной водонапорной башне. Уходя, пристегивал пленника наручниками к дереву.

Молодого человека освободили – его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пунктам "в", "г", "з" части 2 статьи 126 УК РФ. Подозреваемый задержан по статье 91 УПК РФ.