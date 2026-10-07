В ЛНР 13 тыс. абонентов подключили к домашнему интернету, работающему без света Около 13 тыс. абонентов ЛНР получили доступ к скоростному интернету

Москва7 окт Вести.В Луганской Народной Республике около 13 тысяч абонентов подключили к домашнему интернету, который работает даже при отключениях электричества. Об этом сообщил оператор цифровых услуг "Миранда - медиа".

Специалисты компании построили оптическую сеть в 30 населенных пунктах региона. Сеть по технологии PON позволяет передавать данные на скорости до 1 Гбит/с. Она не требует промежуточных усилителей и гарантирует стабильную работу цифровых сервисов.

Уже сегодня услуга доступна для 13 тысяч домохозяйств ЛНР. Особое внимание уделено отдаленным сельским территориям. Так, в селе Козлово Новопсковского муниципального округа доступ в интернет появился впервые говорится в сообщении на официальном сайте оператора

В компании отметили, что в республике до конца 2026 года возможность пользоваться современным интернетом появится примерно у 20 тысяч домов частного сектора и около 11 тысяч квартир в многоэтажках.