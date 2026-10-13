Lada Granta под управлением пьяного водителя сбила трех детей в Махачкале

В Махачкале легковушка сбила трех детей, водитель был пьян Lada Granta под управлением пьяного водителя сбила трех детей в Махачкале

Москва13 окт Вести.Трое детей получили различные телесные повреждения в результате ДТП в Махачкале, сообщает прокуратура Дагестана в мессенджере MAX.

Предварительно, 12 октября 2026 года, примерно в 12 часов, на пр. А.Акушинского г. Махачкалы местный житель, управляя автомобилем Lada Granta, находясь в состоянии опьянения, допустил наезд на трех несовершеннолетних, 2015, 2019 и 2016 годов рождения говорится в публикации

По этому факту проводится процессуальная проверка, ее ход и результаты контролирует прокуратура Советского района Махачкалы.