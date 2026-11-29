РИА Новости: нефтяной кризис тормозит запуск прямых рейсов между РФ и Филиппинам

В Маниле сочли нефтяной кризис помехой для прямых рейсов между РФ и Филиппинами РИА Новости: нефтяной кризис тормозит запуск прямых рейсов между РФ и Филиппинам

Москва29 ноя Вести.Развитию прямого авиасообщения между Россией и Филиппинами мешает нефтяной кризис. Несмотря на это, Манила проявляет большую заинтересованность в увеличении числа российских туристов. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель министра туризма Филиппин Стэнли К. Инг​​​.

Однако из-за нынешнего нефтяного кризиса ... запустить прямое сообщение между двумя странами сейчас непросто сказал Инг

Сейчас выполняются чартерные рейсы из Иркутска и Хабаровска, которые, по словам замминистра, продолжатся до конца марта.

Российским туристам на Филиппинах ранее рекомендовали внимательно выбирать транспортные компании, поскольку в этой сфере фиксируются случаи мошенничества.