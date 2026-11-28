Москва28 нояВести.Российским туристам на Филиппинах рекомендовали внимательно выбирать транспортные компании, поскольку в этой сфере фиксируются случаи мошенничества. С таким предупреждением выступил замминистра туризма страны Стэнли К. Инг.
В комментарии РИА Новости он рекомендовал обращаться к аккредитованным перевозчикам.
Мы рекомендуем туристам выбирать аккредитованные гостиницы и пользоваться услугами аккредитованных перевозчиков. В сфере транспорта случаи мошенничества бываютсказал Инг
Власти Филиппин, по его словам, принимают дополнительные меры для защиты путешественников. В частности, расширяется число предприятий, которые прошли официальную аккредитацию.
Инг отметил важность информирования людей о случаях мошенничества, которые "иногда случаются".
Мы рассказываем туристам о таких случаях и расширяем число аккредитованных предприятий, чтобы путешественники могли увереннее пользоваться их услугамиуказал замминистра
При этом, по его словам, реже мошенничество встречается в гостиничном секторе.