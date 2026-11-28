Власти Филиппин предупредили туристов из РФ о мошенничестве в сфере транспорта

Туристов из России предупредили о мошенничестве в сфере транспорта на Филиппинах Власти Филиппин предупредили туристов из РФ о мошенничестве в сфере транспорта

Москва28 ноя Вести.Российским туристам на Филиппинах рекомендовали внимательно выбирать транспортные компании, поскольку в этой сфере фиксируются случаи мошенничества. С таким предупреждением выступил замминистра туризма страны Стэнли К. Инг​​​.

В комментарии РИА Новости он рекомендовал обращаться к аккредитованным перевозчикам.

Мы рекомендуем туристам выбирать аккредитованные гостиницы и пользоваться услугами аккредитованных перевозчиков. В сфере транспорта случаи мошенничества бывают сказал Инг

Власти Филиппин, по его словам, принимают дополнительные меры для защиты путешественников. В частности, расширяется число предприятий, которые прошли официальную аккредитацию.

Инг отметил важность информирования людей о случаях мошенничества, которые "иногда случаются".

Мы рассказываем туристам о таких случаях и расширяем число аккредитованных предприятий, чтобы путешественники могли увереннее пользоваться их услугами указал замминистра

При этом, по его словам, реже мошенничество встречается в гостиничном секторе.