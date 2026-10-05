Россия изучает возможность возобновления прямого авиасообщения с Кубой МИД: Россия и Куба задумались о возобновлении прямого авиасообщения

Москва5 окт Вести.Вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Кубой стоит в повестке дня, но для этого нужно обеспечить необходимые условия, заявил директор Латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин в интервью РИА Новости.

Все зависит от той тяжелой обстановки, которая сложилась на Кубе, отметил дипломат​​​.

Вопрос о возобновлении сообщения стоит в повестке дня. Но, безусловно, это вопрос, который требует обеспечения целого ряда необходимых условий, которые, как мы рассчитываем, с процессом своей эволюции будут решены приводит РИА Новости слова Щетинина

Министр транспорта Андрей Никитин в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести" пояснил, что возобновление авиасообщения с Кубой зависит от возможности дозаправки российских самолетов.

Министр напомнил, что авиасообщение между Россией и Кубой прервано из-за топливного кризиса на Кубе. Полеты можно возобновить, если стороны смогут решить, где можно дозаправлять самолеты.