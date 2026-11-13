МИД России направил США обращение по блокаде Кубы Замглавы МИД РФ Рябков заявил о необходимости прекратить блокаду Кубы

Москва13 ноя Вести.Заместитель главы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что важно немедленно прекратить торговую, топливную и финансовую блокаду Кубы, которую ведут США, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Дипломат подтвердил принципиальную позицию РФ в телефонном разговоре с кубинским коллегой Херардо Пеньяльвером.

Сергей Рябков подтвердил принципиальную позицию в отношении неприемлемости оказания экономического и силового давления на Кубу, необходимости незамедлительного прекращения торговой, топливной и финансовой блокады острова со стороны США говорится в сообщении

Ранее депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли постановление об обращении к Генеральной ассамблее ООН с призывом прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы со стороны США.

Девятого ноября постпред Кубы при ООН Эрнесто Соберон Гусман сообщил, что порядка 7 тысяч контейнеров с грузами для Кубы заблокированы в разных странах мира. Судоходные компании рискуют попасть под санкции США, если доставят эти грузы на остров.