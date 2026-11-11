Госдума обратилась к ГА ООН с призывом остановить блокаду Кубы со стороны США

Депутаты Госдумы приняли обращение к Генассамблее ООН насчет Кубы Госдума обратилась к ГА ООН с призывом остановить блокаду Кубы со стороны США

Москва11 ноя Вести.На пленарном заседании депутаты Госдумы приняли постановление об обращении к Генеральной ассамблее ООН с призывом прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы со стороны США.

Депутаты назвали санкционную политику США в отношении Кубы недопустимым инструментом внешнеполитического давления, а саму блокаду - систематическим попранием ключевых принципов и норм международного права.

Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации обращается к участникам 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций … с призывом прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Республики Куба со стороны Соединенных Штатов Америки отмечается в документе

Депутаты подчеркнули, что блокада привела к глубоким экономическим и гуманитарным проблемам. Так, система здравоохранения Кубы столкнулась с острой нехваткой медикаментов, расходных материалов и электроэнергии. Подобные последствия блокады недопустимы и не могут быть оправданы никакими политическими соображениями.

9 ноября постоянный представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон Гусман заявил, что порядка 7 тысяч контейнеров с грузами для Кубы заблокированы в разных странах мира. Причина в том, что судоходные компании рискуют подвергнуться американским санкциям в случае доставки этих грузов на остров.

Блокада Кубы — это многолетняя система экономических, торговых и финансовых санкций, введенных США против острова. Она действует с 1960 года и считается одним из самых продолжительных торговых эмбарго в современной истории.