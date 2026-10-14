Совфед выступил за исключение Кубы из списка "спонсоров терроризма" США

СФ выступил за исключение Кубы из списка США со странами-спонсорами терроризма Совфед выступил за исключение Кубы из списка "спонсоров терроризма" США

Москва14 окт Вести.Совет Федерации поддержал требования жителей Кубы об исключении республики из списка государств – спонсоров терроризма, принятого в США.

Заявление о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Кубы со стороны американской администрации было принято на пленарном заседании верхней палаты парламента РФ.

Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации поддерживает справедливые требования кубинского народа об исключении Республики Куба из списка государств – спонсоров терроризма Государственного департамента США говорится в заявлении

В нем также содержится требование прекратить действие закона Хелмса-Бертона, принятого в США 12 марта 1996 года, который, по мнению сенаторов, нарушает суверенное право Кубы "развивать торгово-экономические и финансовые связи с зарубежными партнерами".

Согласно заявлению, Совет Федерации поддерживает принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по прекращению экономической блокады Кубы и призывает Межпарламентский союз, иные международные парламентские организации, парламенты иностранных государств "потребовать от Вашингтона отказа от направленной против Республики Куба политики давления, угроз и шантажа".

Ранее аналогичную позицию озвучил глава МИД России Сергей Лавров, заявив, что РФ выступает за полное прекращение торговой блокады Кубы со стороны США и за исключение острова из американского списка стран – спонсоров терроризма.