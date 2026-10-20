В МИД РФ осудили выдачу в США ордера на арест Рауля Кастро

МИД РФ: выдача США ордера на арест Рауля Кастро вызывает решительное осуждение В МИД РФ осудили выдачу в США ордера на арест Рауля Кастро

Москва20 окт Вести.Выданный в Соединенных Штатах Америки ордер на арест исторического лидера Кубы генерала армии Рауля Кастро вызывает категорическое неприятие и решительное осуждение. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Категорическое неприятие и решительное осуждение вызывает выдача судьей в Майами (США) ордера на арест исторического лидера Кубы генерала армии Рауля Кастро отметили в министерстве

Ранее судья штата Флорида Ариана Фахардо Оршан выдала ордер на арест бывшего лидера Кубы Рауля Кастро по обвинению в его причастности к уничтожению двух самолетов кубинской эмигрантской организации "Братья приходят на помощь" (Brothers to the Rescue).