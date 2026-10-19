Суд во Флориде выдал ордер на арест Рауля Кастро Суд в США выдал ордер на арест экс-лидера Кубы Рауля Кастро

Москва19 окт Вести.Судья американского штата Флорида Ариана Фахардо Оршан выдала ордер на арест бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, сообщил телеканал NBC 6 South Florida.

Поводом для подписания документа стали обвинения в адрес Кастро в причастности к уничтожению двух самолетов кубинской эмигрантской организации "Братья приходят на помощь" (Brothers to the Rescue).

Судья Южной Флориды подписал ордер на арест бывшего кубинского лидера Рауля Кастро на уровне штата в связи с его причастностью к уничтожению двух гуманитарных самолетов в 1996 году. Ордер подписала судья Майами Ариана Фахардо Оршан из Одиннадцатого судебного округа Флориды говорится в сообщении

Инцидент с уничтожением самолетов Brothers to the Rescue произошел 24 февраля 1996 года. Четверо членов организации вылетели из Южной Флориды на двух самолетах Cessna 337 Skymaster и нарушили воздушное пространство Кубы. В ответ в воздух были подняты кубинские военные истребители, которые сбили нарушителей. В результате погибли четыре человека, среди них трое были гражданами США.

20 мая 2026 года федеральное правительство США выдвинуло в адрес Рауля Кастро и еще пяти лиц официальные обвинения в связи с инцидентом. Власти Кубы осудили этот шаг и назвали его "презренной политической провокацией".