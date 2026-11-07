В Марий Эл в возрасте 60 лет умер гендиректор АО "ЗПП" Андрей Нарбутт В Марий Эл умер гендиректор АО "Завод полупроводниковых приборов" Андрей Нарбутт

Москва7 ноя Вести.В Марий Эл ушел из жизни генеральный директор АО "Завод полупроводниковых приборов" Андрей Нарбутт. Об этом сообщили в правительстве республики.

6 ноября, ушел из жизни Андрей Константинович Нарбутт - Почетный машиностроитель Российской Федерации, генеральный директор АО "Завод полупроводниковых приборов", стратегического предприятия для отрасли радиоэлектроники России говорится в некрологе в Telegram-канале правительства РМЭ

Андрей Нарбутт родился 12 февраля 1966 года в Москве. Завод возглавил в 2024-м. Отмечается, что под его руководством ЗПП укрепил позиции в качестве стратегического центра отечественной радиоэлектроники.

Глава региона Юрий Зайцев и члены правительства выразили соболезнования родным и близким Нарбутта.