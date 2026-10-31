Москва31 октВести.На площади Сокало в центре Мехико ко Дню мертвых возвели инсталляцию традиционного символа праздника Катрины в виде скелета женщины высотой свыше 33 метров. Об этом сообщает журнал Popular Science.
Высота арт-объекта составила 33,4 метра, что позволило зафиксировать новый мировой рекорд Гиннесса.
Скульптуру нарядили в фиолетовое платье длиной более 27 метров и поместили в центр традиционного праздничного алтаря в память об усопших.
Композицию окружили почти 70 тысячами бархатцев. Согласно мексиканским поверьям, яркий цвет и характерный запах этих цветов помогают душам умерших найти дорогу к дому.
Новый гигантский объект превзошел предыдущее достижение 2023 года, установленное в мексиканском курортном городе Пуэрто-Вальярта, где высота аналогичной фигуры составляла 28,15 метра.
Над созданием фигуры высотой с одиннадцатиэтажный дом трудились 140 художников и технических специалистов.