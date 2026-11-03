Москва3 нояВести.В Запорожской области сотрудники МЧС РФ вытащили щенка, оказавшегося в 10-метровой яме. Подробности в MAX сообщает региональный главк МЧС.
Спасательная операция прошла в Мелитополе. Щенок не мог самостоятельно выбраться из ловушки.
Прибыв на место, сотрудники МЧС России с помощью трехколенной лестницы спустились на глубину и бережно подняли щенка на поверхностьговорится в сообщении
К спасению четвероногого малыша привлекались 5 специалистов чрезвычайного ведомства, использовалась 1 единица техники.