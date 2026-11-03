В Мелитополе спасатели вытащили щенка из 10-метровой ямы

В Мелитополе сотрудники МЧС спасли щенка, упавшего в 10-метровую яму В Мелитополе спасатели вытащили щенка из 10-метровой ямы

Москва3 ноя Вести.В Запорожской области сотрудники МЧС РФ вытащили щенка, оказавшегося в 10-метровой яме. Подробности в MAX сообщает региональный главк МЧС.

Спасательная операция прошла в Мелитополе. Щенок не мог самостоятельно выбраться из ловушки.

Прибыв на место, сотрудники МЧС России с помощью трехколенной лестницы спустились на глубину и бережно подняли щенка на поверхность говорится в сообщении

К спасению четвероногого малыша привлекались 5 специалистов чрезвычайного ведомства, использовалась 1 единица техники.