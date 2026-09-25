Москва25 сенВести.В Республике Чечня спасли полуторагодовалого мальчика, провалившегося в уличный туалет. Его спасителем стал 10-летний школьник, сообщает RT.
Происшествие случилось 22 сентября. Мальчик, едва начавший ходить, упал в выгребную яму. На помощь пришли взрослые мужчины, однако они не смогли пролезть и достать его.
Стали просить ребятишек помочь. Все растерялись, а мой племянник сразу сказал, что спасет ребенкаприводятся слова тети мальчика
Мужчины взяли 10-летнего школьника за ноги, а тот потянулся за уже утопавшим малышом. Обоих успешно вытащили.
Мальчик за свой поступок был награжден грамотой и денежной премией из фонда Ахмата Кадырова.