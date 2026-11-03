Москва3 нояВести.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал нормальной работой спецслужб передачу Соединенными Штатами информации о подготовке террористического акта в Москве на территории музея-заповедника "Царицыно".
Таким образом глава ведомства ответил на соответствующий вопрос журналистов.
Ну если они узнают о готовящемся теракте и сообщают нам, я считаю, что это нормальная работа спецслужбсказал Лавров
Он также добавил, что передача Вашингтоном России данных о готовящемся теракте демонстрирует конструктив в отношениях двух государств.
Министр напомнил, что российская сторона также ранее предупреждала США о террористических атаках и угрозах.
Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ показал кадры задержания несовершеннолетнего, который угрожал терактом в московском парке "Царицыно".