Лавров: передача РФ от США данных по "Царицыно" - нормальная работа спецслужб

В МИД назвали нормальной работой спецслужб передачу данных от США по "Царицыно" Лавров: передача РФ от США данных по "Царицыно" - нормальная работа спецслужб

Москва3 ноя Вести.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал нормальной работой спецслужб передачу Соединенными Штатами информации о подготовке террористического акта в Москве на территории музея-заповедника "Царицыно".

Таким образом глава ведомства ответил на соответствующий вопрос журналистов.

Ну если они узнают о готовящемся теракте и сообщают нам, я считаю, что это нормальная работа спецслужб сказал Лавров

Он также добавил, что передача Вашингтоном России данных о готовящемся теракте демонстрирует конструктив в отношениях двух государств.

Министр напомнил, что российская сторона также ранее предупреждала США о террористических атаках и угрозах.

Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ показал кадры задержания несовершеннолетнего, который угрожал терактом в московском парке "Царицыно".