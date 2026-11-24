Захарова ответила Каллас на призыв к Сирии отречься от признания ДНР и ЛНР

В МИД РФ ответили Каллас на призыв к Сирии отречься от признания ДНР и ЛНР Захарова ответила Каллас на призыв к Сирии отречься от признания ДНР и ЛНР

Москва24 ноя Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала требование главы евродипломатии Кайи Каллас к Сирии отказаться от признания Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Комментарий дипломата приводит РИА Новости.

Напомните, а когда Сирия стала членом Евросоюза? сказала Захарова

Ранее издание Rapporteur заявило, что Каллас потребовала у властей Сирии отречься от признания ДНР и ЛНР регионами России в обмен на возобновление взаимодействия с Евросоюзом (ЕС). По данным издания, Каллас дала понять, что в ЕС ждут от Сирии сокращения российского влияния.