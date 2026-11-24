Каллас увязала сотрудничество с Сирией с позицией Дамаска по Донбассу Rapporteur: ЕС хочет от Сирии отзыва признания Абхазии, Южной Осетии и Донбасса

Москва24 ноя Вести.Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас добивается, чтобы власти Сирии отказались от признания Донбасса российской территорией в обмен на возобновление сотрудничества с Брюсселем, сообщило издание Rapporteur.

Нам также следует потребовать непризнания оккупированных украинских и грузинских территорий, которые они признали при режиме Асада приводится в публикации заявление Каллас

По данным издания, в ходе октябрьского визита в Дамаск глава европейской дипломатии дала понять, что в число ожиданий ЕС входит и сокращение российского влияния, включая военное присутствие. Согласно материалу, Брюссель рассчитывает, что в рамках будущих переговоров Дамаск отзовет признание Абхазии, Южной Осетии, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Источник в европейском внешнеполитическом ведомстве сообщил, что Каллас неоднократно поднимала этот вопрос напрямую с министром иностранных дел Сирии Асаадом аль-Шайбани и президентом страны Ахмедом аль-Шараа, в том числе во время визита в сирийскую столицу. По словам еще одного представителя Еврокомиссии, европейский комиссар по Средиземноморью Дубравка Шуица также затрагивала эту тему в ходе поездки в Дамаск на прошлой неделе.

Rapporteur напоминает, что ЕС восстанавливает связи с Сирией после смены власти в стране в декабре 2024 года, когда было свергнуто правительство Башара Асада. Процесс возглавляет Европейская служба внешних связей под руководством Каллас. На прошлой неделе министры иностранных дел ЕС обсудили идею подписания соглашения об ассоциации, заключенного в 2008 году, но не ратифицированного из-за опасений по поводу нарушений прав человека.

Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года, за ней последовали Никарагуа, Венесуэла и другие государства. Москва неоднократно заявляла, что признание двух закавказских республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.