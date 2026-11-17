В МИД РФ заявили, что участие Ким Чен Ына в саммите АТЭС не планировалось Панкин: участие Ким Чен Ына в саммите АТЭС не планировалось

Москва17 ноя Вести.В МИД РФ не владеют информацией об участии в саммите АТЭС главы КНДР Ким Чен Ына, о возможной встрече с которым в КНР ранее говорил американский президент Дональд Трамп. Об этом в интервью ИС "Вести" перед саммитом в Шэньчжэне сообщил заместитель главы МИД России Александр Панкин.

Панкин ответил на вопрос о присутствии делегации Северной Кореи на саммите в КНР.

Мне такое неизвестно. Я не знаю полностью программу нашего президента, но я первый раз слышу, чтобы что-то такое было ответил он на вопрос о возможном участии делегации КНДР в саммите

Ранее Трамп сообщил о планах провести встречи с руководителями России и Китая во время предстоящей поездки в Китай на саммит АТЭС. Кроме того, американский лидер не исключил возможности личного контакта с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Саммит АТЭС в Китае пройдет 18-19 ноября.