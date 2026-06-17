В МИД России назвали клоунадой выступления и действия Украины в ООН Замглавы МИД России Алимов назвал клоунадой действия постпреда Украины в ООН

Москва17 июн Вести.Заместитель глава Министерства иностранных дел России Александр Алимов в интервью газете "Известия" раскритиковал поведение украинского постоянного представителя при ООН, назвав его выступления на заседаниях Совета Безопасности театральными несерьезными.

Дипломат отметил, что взаимное давление разных сторон друг на друга является стандартным элементом работы на международной площадке. В частности, он указал на постоянное встречное давление между Россией и Евросоюзом.

Украина пытается безуспешно давить на всех … какой-то клоунадой своего постоянного представителя в Совбезе ООН рассказал Алимов

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что руководство Организации Объединенных Наций не поддалось на провокации украинской стороны в адрес России в ходе заседания.