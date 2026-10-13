В Минобороны РФ поблагодарили корейских военных за помощь в Курской области Замглавы МО Шулика отметил роль корейских военных в освобождении Курской области

Москва13 окт Вести.Заместитель министра обороны России генерал-полковник Виталий Шулика принял участие в торжественном приеме по случаю 78-й годовщины установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой. В ходе мероприятия он дал высокую оценку вкладу корейских военнослужащих в освобождение Курской области от украинских формирований, а также в разминирование и восстановление объектов инфраструктуры.

По словам Шулики, российско-корейские связи сейчас переживают один из лучших периодов за всю историю. Стратегическое партнерство двух стран, как он отметил, зиждется на совпадении коренных национальных интересов, общих подходах к международной ситуации и мироустройству, высоком уровне взаимного доверия и нацеленности на долгосрочное добрососедство в интересах народов обеих стран.

Генерал-полковник Виталий Шулика от лица министра обороны РФ выразил признательность руководству КНДР и лично председателю Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики товарищу Ким Чен Ыну, отметив особую роль корейских военнослужащих в освобождении Курской области от вооруженных формирований киевского режима, разминировании и восстановлении объектов инфраструктуры на российской земле гласит сообщение Минобороны

Ранее Путин подчеркнул подвиги северокорейских солдат в ходе СВО.