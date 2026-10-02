В "Мираторге" отреагировали на сообщения о сальмонелле в куриных наггетсах "Мираторг" опроверг выявление сальмонеллы в куриных наггетсах

Москва2 окт Вести.Результаты независимых лабораторных исследований не подтвердили информацию о выявлении сальмонеллы в куриных наггетсах "Классические" производства ООО "Мираторг запад", передает ТАСС со ссылкой на компанию.

Ранее об обнаружении возбудителя сальмонеллеза в этом продукте написал Telegram-канал "Shot проверка".

Информация о выявлении сальмонеллы в куриных наггетсах "Классические" производства ООО "Мираторг запад" не подтверждается результатами независимых лабораторных исследований говорится в сообщении

Отмечается, что компания провела внутреннее расследование и уведомила об этом Роспотребнадзор.

Ранее "Мираторг" прокомментировал сообщения о наличии в наггетсах сои.