Производитель "Коровки из Кореновки" отверг сведения о наличии консервантов Производитель опроверг наличие консервантов в мороженом "Коровка из Кореновки"

Москва15 авг Вести.При производстве мороженого "Коровка из Кореновки" не используются бензойная кислота и другие консерванты. Об этом со ссылкой на пресс-службу группы компаний "Ренна" сообщает ТАСС.

В рецептуре мороженого "Коровка из Кореновки" бензойная кислота (Е210) не используется, как и какие-либо другие консерванты. Состав нашего мороженого полностью соответствует информации, указанной на упаковке… сообщил источник

Надзорные ведомства строго контролируют это соответствие, отметили в пресс-службе.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в мороженом "Коровка из Кореновки" содержится бензойная кислота. Она может вызвать покраснение кожи, крапивницу и зуд. У астматиков может усилиться кашель, одышка, возникнуть бронхоспазм.

"Ренна" запросила материалы и документы, на которые ссылаются СМИ, и планирует детально изучить их. Пока никаких официальных документов производитель не получил, говорится в пресс-релизе. Также предприятие готово представить результаты исследования партии продукции, но ее номер в источниках не указан.

Как отметили в пресс-службе, ранее компания уже получала подобные сообщения о качестве продукции, которые не получили никаких подтверждений.