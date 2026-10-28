В Монако задержан украинец по подозрению причастности к смерти племянника князя Le Figaro: украинец задержан в Монако по делу о смерти племянника князя

Москва28 окт Вести.В Монако задержали украинского гражданина, которого подозревают в возможной причастности к смерти двоюродного племянника князя Монако Альбера II Антуана де Масси. Об этом пишет французская Le Figaro со ссылкой на заявление прокуратуры княжества.

42-летний гражданин Украины, задержанный в рамках расследования, живет в Монако уже 30 лет. В чем именно его подозревают, не уточняется. Сам он отрицает выдвинутые против него обвинения.

Ранее стало известно, что княжеского племянника нашли мертвым в одном из скверов Монако. Де Масси было 29 лет. Он был сыном барона Кристиана де Масси и Сесиль Гелабаль, внуком принцессы Антуанетты, старшей сестры князя Ренье III. В воскресенье де Масси не пришел на семейный обед, и один из его родственников обратился в полицию.