Суд в Москве заочно арестовал американского наемника Кеннеди Американский наемник Кеннеди заочно арестован и объявлен в международный розыск

Москва12 авг Вести.В Москве Басманный районный суд вынес решение о заочном аресте гражданина США Конора Кеннеди. Он обвиняется в наемничестве на стороне Вооруженных сил Украины. Данные передает ТАСС со ссылкой на материалы Мосгорсуда. Кеннеди объявили в международный розыск.

Ходатайство следственного органа подлежит удовлетворению приводится постановление суда первой инстанции

Сторона защиты обжаловала приговор, но апелляция признала решение районного суда законным.

Конор Кеннеди - внучатый племянник экс-президента США Джона Кеннеди и внук бывшего генпрокурора США Роберта Кеннеди. По статье об участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях гражданину США грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Процесс проходил в закрытом режиме.