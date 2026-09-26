Москва26 сенВести.Сотрудники МВД Грузии задержали гражданина Украины, находящегося в розыске Интерполом по запросу властей Швейцарии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В Швейцарии украинец обвиняется в умышленном убийстве, задержать его удалось в городе Батуми.
В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания. Начаты процедуры по экстрадиции.
Ранее гражданина РФ Сергея Филимонова экстрадировали из Грузии в США по обвинению в кибермошенничестве и хищении средств в составе транснациональной группировки.