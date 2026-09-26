В Грузии по запросу Швейцарии задержали украинца, обвиняемого в убийстве

В Грузии задержали украинца, обвиняемого в убийстве в Швейцарии В Грузии по запросу Швейцарии задержали украинца, обвиняемого в убийстве

Москва26 сен Вести.Сотрудники МВД Грузии задержали гражданина Украины, находящегося в розыске Интерполом по запросу властей Швейцарии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Швейцарии украинец обвиняется в умышленном убийстве, задержать его удалось в городе Батуми.

В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания. Начаты процедуры по экстрадиции.

Ранее гражданина РФ Сергея Филимонова экстрадировали из Грузии в США по обвинению в кибермошенничестве и хищении средств в составе транснациональной группировки.