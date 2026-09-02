Украинец арестован в Болгарии по подозрению в убийстве японки Украинец зарезал молодую японку в центре Софии

Москва2 сен Вести.Гражданин Украины зверски расправился с 18-летней японкой в одном из престижных районов Болгарии 30 августа, о его задержании сообщает телеканал "Нова" и болгарский новостной портал "Trud".

По данным "Trud", погибшая проживала с 24-летним убийцей в одной квартире. На пару жаловались соседи – между молодыми людьми регулярно происходили громкие ссоры.

Как сообщил телеканал "Нова", в квартире, где обнаружили тело жертвы, были найдены украинские флаги с изображениями, напоминающими свастику. За день до убийства тот же мужчина, по словам очевидцев, громил автомобили местных жителей.

Ряд СМИ отмечает, что в болгарском сегменте соцсетей произошедшее вызвало бурную реакцию пользователей. Местные видят в этом символ более широкой проблемы с украинскими беженцами.

Это не первый инцидент с участием гражданина Украины за последнее время – в конце августа украинец и два латвийца пытались поджечь оборонный завод в Словакии.