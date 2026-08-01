На Украине задержан боевик по делу об убийстве в Индонезии Боевик "Кракена", убивший украинца на Бали, задержан в Киеве

Москва1 авг Вести.Боевик полка "Кракен" (признан террористическим и запрещен в РФ) Глеб Новостройный задержан в Киеве – его подозревают в убийстве украинца Игоря Комарова. Об этом сообщают местные СМИ.

Журналисты уточняют, что дело, в рамках которого произошло задержание, засекречено. Однако имеются свидетельства командира "Кракена" и других боевиков подразделения, что речь идет именно об убийстве Комарова.

Его могут подозревать в причастности к убийству украинца Игоря Комарова на Бали пишут украинские СМИ

Комаров – сын украинского криминального авторитета Сергея Комарова. В феврале 2026 года Игоря похитили и убили на острове Бали. Позднее появилось видео, на котором Комаров-младший признается, что занимался крышеванием мошеннических колл-центров в Днепропетровске и работал с СБУ.