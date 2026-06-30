Москва30 июн Вести.В столице Украины задержан бывший министр топлива и энергетики Крыма Сергей Колобов. Его задержали по обвинению в госизмене сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

Информацию о задержании экс-чиновника распространил Telegram-канал "Украина.ру". Колобов до 2014 года был депутатом крымского парламента, а с мая по июнь 2014 года занимал должность министра энергетики региона.

В Киев бывший чиновник приехал для решения личных дел сообщает источник

При обыске по месту жительства у экс-чиновника нашли российские паспорта, банковские карточки и другие документы. Он отправлен под стражу без права освобождения под залог.

Ряд СМИ ранее предположил, что речь в сообщении о задержании идет о Сергее Егорове, который занимал должность министра топлива и энергетики Крыма до 2015 года.

Ранее глава украинского министерства обороны Михаил Федоров заявил о нанесении по Крыму новых ударов. Он признался, что стремится превратить Крым в остров. Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил для СБУ 40-дневную операцию по воздействию на Россию. Откровенным человеконенавистничеством назвал эти угрозы в адрес крымчан глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко.