Москва26 окт Вести.В одном из скверов Монако найдено тело Антуана де Масси — двоюродного племянника князя Альбера II. По факту смерти начато расследование, сообщает издание Monaco Matin.

По данным газеты, де Масси было 29 лет. Он являлся сыном барона Кристиана де Масси и Сесиль Гелабаль, внуком принцессы Антуанетты — старшей сестры князя Ренье III — и приходился двоюродным племянником правящему князю Альберу II.

В воскресенье де Масси не появился на семейном обеде, после чего один из его родственников обратился в полицию.

Несколько часов спустя тело молодого мужчины было обнаружено в зеленой зоне вдоль бульвара Ларвотто пишет Monaco Matin

Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо сообщил изданию, что после обнаружения тела "было начато расследование с целью установить причину смерти". В рамках расследования задержан человек, которого удалось распознать по камерам видеонаблюдения: он находился вблизи места происшествия.